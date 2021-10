0 Facebook Bomba d’acqua si abbatte su Napoli, allagamenti e traffico in tilt in città Meteo 22 Ottobre 2021 15:00 Di redazione 2'

Una bomba d’acqua si è abbattuta poco dopo le 13 su Napoli. Com’era stato previsto piogge e temporali da questa mattina hanno interessato il territorio campano. I forti rovesci di ora di pranzo hanno creato non pochi disagi in città.

Bomba d’acqua si abbatte su Napoli

Diversi gli allagamenti che si sono registrati, come ad esempio nel mercatino rionale della Torretta, dove il livello dell’acqua ha raggiunto un paio di centimetri. Le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi in diverse zone della città, dalla Riviera di Chiaia fino a Fuorigrotta, quartiere soggetto maggiormente a problemi idrogeologici con il presentarsi delle piogge. Gli allegamenti hanno acuito i problemi di traffico cittadino, che da mercoledì a causa della chiusura della galleria Quattro Giornate è ampiamente aumentato, paralizzando la città.

Previsioni meteo a Napoli

Il tempo dovrebbe migliorare in serata, ma le piogge si fermeranno solo per poco, la tregua infatti sarà breve. Già da domenica le condizioni climatiche subiranno un peggioramento e partire da lunedì riprenderanno i rovesci, che si susseguiranno per tutto il resto della settimana. Contestualmente assisteremo a un calo delle temperature le minime da 18° arriveranno a 14° e le massime da 22° a 17-18°, avremo così un’aria decisamente più fresca.