Un terribile incidente avvenuto a causa del malfunzionamento di un’arma da set. Sarebbe questo quanto accaduto sul set del film western “Rust”, negli Stati Uniti. Alec Baldwin ha usato l’arma e sparando ha ucciso la direttrice alla fotografia Halyna Hutchins, 42 anni e ferito il regista Joel Souza, 48 anni.

Alec Baldwind spara sul set ma la pistola è carica, muore giovane direttrice della fotografia

E’ accaduto vicino a Santa Fe, nel New Mexico. L’attore in lacrime ha subito detto: “E’ stato un incidente“. Sembrerebbe che la pistola avesse proiettili veri. Inutile la corsa in ospedale in elicottero, la 42enne è morta durante il trasporto. Grave il regista che è attualmente ricoverato in terapia intensiva.