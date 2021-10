0 Facebook Camilla Canepa morta a 18 anni, la perizia: “Era sana è morta per l’Asta Zeneca” Cronaca 21 Ottobre 2021 22:29 Di redazione 1'

Depositata la perizia sulla morte di Camilla Canepa. La giovane 18enne morta dopo aver ricevuto il vaccino Astra Zeneca nell’ospedale di Genova. Aveva partecipato all’open day.

“Non aveva alcuna patologia pregressa e non aveva preso alcun farmaco. La morte per trombosi è ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso da somministrazione del vaccino anti Covid scrivono il medico legale Luca Tajana e l’ematologo Franco Piovella. E’ questa, come riporta il Mattino, la relazione depositata in Procura ai pm.

Camilla era sana quindi.