0 Facebook Entra in bagno ma viene stroncato da un’emorragia celebrale, addio al pizzaiolo Cristiano Boscolo Cegion Morto in bagno il pizzaiolo Cristiano Boscolo Cegion. La tragedia è avvenuta in provincia di Venezia. A stroncare la vittima, un'emorragia celebrale Cronaca 18 Ottobre 2021 18:25 Di redazione 1'

Era finalmente riuscito a prendersi una pausa. Le meritate ferie per un lavoratore instancabile. “Lavorava sempre, anche 20 ore al giorno“, hanno detto di lui alcuni suoi amici.

Eppure, Cristiano Boscolo Cegion, non è riuscito a godersi la sua vacanza. Il pizzaiolo di via San Marco a Chioggia (località veneta in provincia di Venezia) è deceduto all’improvviso.

Morto in bagno il pizzaiolo Cristiano Boscolo Cegion

Sconvolta l’intera comunità. Cristiano ha perso la vita a causa di un’emorragia celebrale fulminante. Venerdì scorso era a casa, aveva la nausea ed è entrato in bagno per non uscirne più, se non per trascorre qualche momento in terapia intensiva.

Purtroppo per lui i sanitari non hanno potuto fare nulla. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia, da parte di chi lo conosceva e ne ha un ricordo bellissimo. Cristiano ha lasciato una moglie e due figli piccoli.