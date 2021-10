0 Facebook Il giovane Jesse Chirico ucciso in Brasile, lutto a Capaccio Paestum: la notizia resa nota soltanto oggi Il giovane Jesse Chirico ucciso in Brasile. Il 36enne era stato adottato da una famiglia di Capaccio Paestum. L'omicidio è avvenuto un mese fa Cronaca 18 Ottobre 2021 11:28 Di redazione 1'

Era tornato in Basile per iniziare una nuova vita. Purtroppo non ce l’ha fatta. Jesse Chirico, 36 anni, è stato ucciso in strada a colpi d’arma da fuoco. Un vero e proprio agguato nel quale è rimasto ucciso il giovane.

Quest’ultimo, nato in Brasile ma adottato da una famiglia di Capaccio Paestum, ha perso la vita un mese fa (lo scorso 9 settembre). Ma come riportato da Fanpage, la notizia della sua morte è stata resa pubblica soltanto oggi.

Ancora non sono chiari movente e dinamica dell’omicidio. Jesse Chirico avrebbe dovuto testimoniare a Salerno in un processo a suo carico. Il 36enne, già noto alle forze dell’ordine, era accusato di spaccio di stupefacenti.