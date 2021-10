0 Facebook Brano di Totò censurato ad Amici? Risponde Maria De Filippi: “Saremo quindi cretini?” Spettacolo 18 Ottobre 2021 16:50 Di redazione 2'

E’ molto duro il comunicato divulgato dal programma Amici in merito alla presunta censura di un brano di Totò che sarebbe avvenuta nel corso del programma qualche giorno fa. Tutto nasce dall’esibizione di Mattia sul brano “Malafammena” dell’artista napoletano.

Brano di Totò censurato ad Amici?

A notare che una parte della canzone non sarebbe stata trasmessa è stato Gianni Valentino, curatore del progetto Totò Poetry Culture. A detta sua ci sarebbe stata la censura del titolo della canzone per due volte. Dal suo post sui social è partito subito un tam-tam mediatico sulla vicenda, che ha di fatto costretto il programma a intervenire in modo ufficiale sulla questione.

“Circola un’assurda polemica tra web e carta stampata, sull’eventualità che ad Amici si sia sentita l’esigenza di censurare la canzone di Totò, Malafemmena. Quindi secondo i critici, tagliamo la parola ma la utilizziamo per introdurre il brano. Saremmo quindi censori e cretini…La vita è fatta di cose reali e di cose supposte: se le reali le mettiamo da una parte, le supposte dove le mettiamo?“, queste le parole divulgate dal programma e quindi da Maria De Filippi. Parole che dovrebbero mettere a tacere una volta e per tutte la vicenda.