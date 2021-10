0 Facebook Francesco Facchinetti e la moglie : “Mi ha picchiato, violento e pericoloso”, “Senza motivo” Spettacolo 17 Ottobre 2021 10:14 Di redazione 3'

Francisco Facchinetti e la moglie raccontano una notte da incubo su Instagram. Il cantante e la donna hanno subito una violenza inaudita, pare senza motivo. Un’esperienza terrificante a causa di Conor McGregor, il campione di MMA.

“Alle 2,30 di questa notte sono stato aggredito dal signor McGregor – dice in un lungo video nelle stories – proprio quel famosissimo McGregor, che mi ha dato un pugno in bocca, mi ha spaccato il naso davanti a dieci testimoni, i suoi amici e le sue guardie del corpo. Mi ha aggredito senza motivazione dato che abbiamo parlato per più di due ore e ci eravamo anche divertiti insieme. Potevo starmene zitto e non dire niente a nessuno, ma siccome mi è andata bene e sono qui a raccontarlo, devo dire che quella persona è veramente violenta e pericolosa”.

Francesco Facchinetti aggredito da Conor Mc Gregor

Una denuncia terrbile, che non trova spiegazione:

“Ho preso un pugno per niente, quel pugno poteva andare a chiunque, a mia moglie, alle altre mie amiche o amici. Per questo ho deciso di denunciare Conor McGregor perché è una persona violenta e pericolosa.I veri fighters non si comportano così. Sanno di avere delle armi al posto delle mani e di certo non si mettono a prendere a pugni il primo a caso che si trovano davanti. Poteva darlo a mia moglie, a chiunque dei miei amici in quella stanza”.

Anche Lady Facchinetti racconta la sua versione dell’episodio: “Sono le 6,15, non abbiamo dormito eravamo in 10, con Conor McGregor, le sue 4-5 guardie del corpo, i suoi amici. Ci siamo divertiti, abbiamo parlato. Poi dal nulla ha tirato un pugno in faccia a Francesco: ci stava invitando ad un’altra festa, Francesco gli ha detto “ok andiamo”, e lui lo ha colpito. Per fortuna era molto vicino, quindi non è riuscito a caricare: Francesco è volato indietro, è caduto sul tavolo e poi per terra. La prima cosa che mi è venuta in mente è stato: ma stiamo scherzando? E’ uno show? Poi sono rimasta paralizzata. Mi sono girata e ho visto che gli amici lo tenevano contro il muro perché voleva continuare a picchiare Francesco. Poi lo hanno portato via, io ho acceso la luce e le guardie l’hanno spenta: Francesco era sanguinante, io volevo soccorrerlo, la guardia ci ha cacciato via”.