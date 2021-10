0 Facebook Guglielmo sbanda con l’auto e muore a 24 anni: il ragazzo è finito in un fossato Cronaca 16 Ottobre 2021 17:43 Di redazione 1'

E’ morto a 24 anni Guglielmo Tonelli, vittimo si uno schianto mortale avvenuto questa notte sulla regionale. Il ragazzo ha sbandato con l’auto finendo un fossato.

Guglielmo sbanda con l’auto e muore a 24 anni a Udine

Si trovava a Santo Stefani Udinese, in provincia di Udine. Eì morto sul colpo e le ambulanze del 118 non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso. Presenti sul luogo anche vigili del fuoco e carabinieri.

Una giovane vita spezzata: Gugliemo amava suonare la batteria ed era molto apprezzato nella scuola di musica che frequentava.