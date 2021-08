0 Facebook Le vacanze di Tony e Tina Colombo e il messaggio di lei: “Se proprio dovete esagerate” Spettacolo 26 Agosto 2021 17:42 Di redazione 2'

Tony e Tina Colombo si stanno godendo le loro vacanze. Dopo una lunga attività lavorativa, con i tanti appuntamenti del cantante neomelodico a show e feste in strada, è arrivato il momento di trascorrere del tempo in famiglia e al mare.

Le vacanze di Tony e Tina Colombo

La coppia ha condiviso diverse immagini dal mare. Tina Rispoli ha mostrato una forma smagliante, pubblicando diverse immagini di lei in bikini in riva al mare. A una di queste ha aggiunto il messaggio: “Se proprio dovete esagerate“. L’immagine ha ricevuto diversi like e commenti, in alcuni di questi le è stato chiesto se lei e Tony si fossero lasciati, ma lady Colombo ha subito risposto, spiegando che sono più uniti che mai.

Anche Tony, sotto a una fotografia in compagnia del figlio, alla domanda dove si trovasse Tina ha risposto: “Le vacanze di Tony e Tina Colombo: “Mi stava fotografando.. perché quando non è accanto a me o c’è l’ho di fronte o mi guarda le spalle”. Parole che hanno fatto impazzire le followers del cantante neomelodico: “Che belle parole”.

Il post di Tony Colombo

