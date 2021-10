0 Facebook Lutto a Napoli, addio a Costanza: l’ex vigilessa aveva 36 anni È morta Costanza Imposimato. La giovane è deceduta all'ospedale Monaldi del capoluogo campano. La donna aveva problemi cardiaci Cronaca 15 Ottobre 2021 12:17 Di redazione 1'

Due comunità in lacrime e distrutte dal dolore. È lutto a Napoli ma è la Valle Caudina ad essersi stretta con affetto intorno alla famiglia della vittima. È infatti deceduta Costanza Imposimato.

Come riportato da Teleclub, la giovane donna è un ex vigilessa di 36 anni. Ricoverata all’ospedale Monaldi, la 36enne è stata per diverso tempo in coma prima di perdere la vita. Costanza soffriva di complicazioni cardiache.

Costanza è stata ricordata come una donna solare, per bene e disponibile. In gamba sul lavoro, ha lasciato un vuoto incolmabile. Tantissimi i messaggi d’affetto scritti e dedicati a lei e alla sua famiglia.