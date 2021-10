0 Facebook Tragedia in Puglia, Elisa perde la vita a causa di un incidente: aveva 19 anni Elisa è morta a 19 anni a causa di un incidente in Puglia. La giovane vittima ha perso la vita sulla strada di Gallipoli. Violento lo schianto Cronaca 14 Ottobre 2021 11:20 Di redazione 1'

Un impatto violento. Lo schianto improvviso contro il guardrail e il volo sull’asfalto. Ha perso così la vita Elisa De Lorenzis, 19enne pugliese. La giovane era in auto insieme ad altri tre amici di Recale.

L’incidente è avvenuto sulla statale 274 che da Gallipoli porta a Santa Maria di Leuca. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro mortale. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure ma per la 19enne non c’è stato nulla da fare. Feriti ma in modo non grave gli amici, rispettivamente di 18 e 19 anni, che erano a bordo della vettura. Indagano i carabinieri.