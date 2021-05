0 Facebook Belen Rodriguez presenta la nuova stanza di Santiago, le foto fanno impazzire i followers News 27 Maggio 2021 17:55 Di redazione 2'

Belen Rodriguez in attesa dell’arrivo della sua seconda figlia, Luna Marie, si è dedicata ad alcuni lavori di restyling nel suo appartamento di Milano. In casa sono in arrivo grossi cambiamenti, così ha deciso di rifare la stanza del piccolo Santiago.

La nuova camera di Santiago a casa di Belen Rodriguez

La show girl argentina, attualmente impegnata con Antonino Spinalbese dal quale aspetta la seconda figlia, ha deciso di cambiare il look della sua bellissima casa milanese. Qualche giorno fa aveva pubblicato il nuovo arredo del suo terrazzo. Adesso, invece, ha presentato la nuova stanza di Santiago.

Nelle sue storie di Instagram ha condiviso alcuni video in cui si muove nell’ala della casa che sembra essere quella del piccolo De Martino. Si intravede un corridoio con un bagno e poi si arriva alla cameretta che affaccia su una parte di balcone dell’appartamento. Belen per la stanza, probabilmente in accordo con Santiago, ha scelto una sorta di letto a castello che si raggiunge con delle scalette che costeggiano un grande armadio. Nella parte inferiore c’è un altro letto, che potrebbe fungere da divano, utile se il bambino invita qualche amichetto a dormire. Il tutto è decorato da divertenti scritte e simpatici peluche.

La nuova stanza di Santiago è piaciuta molto ai followers della Rodriguez che si sono complimentati con la scelta fatta.

La nuova stanza di Santiago