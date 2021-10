0 Facebook Il figlio di Rita De Crescenzo ‘prende il suo post sui social’, lo sketch sul prete scatena i followers News 11 Ottobre 2021 08:35 Di redazione 2'

Si chiama Rosario ed è il figlio di Rita De Crescenzo, negli ultimi tempi compare sempre più spesso al fianco della madre nei video su Tik Tok e adesso ci sono molti suoi filmati anche da solo. Ha preso il posto della madre? Si domandano i followers della tiktoker napoletana.

Il figlio di Rita De Crescenzo e i video su Tik Tok

C’è da dire che il profilo dal quale pubblica dovrebbe essere proprio il suo, scorrendo infatti, si nota che ci sono molti video di Rosario. Probabilmente la De Crescenzo ha scelto di utilizzare più account e dunque usa anche quello del figlio. Uno degli ultimi video condivisi da Rosario, però, ha scatenato una serie di critiche dei followers.

Il figlio di Rita De Crescenzo si è divertito a mettere in scena l’omelia di un prete durante la messa. Con la Bibbia della madre in mano, i followers attenti hanno notato che è la sua, ha fatto finta di leggere un testo. Poi nello sketch il parroco si arrabbia e invita alcuni fedeli ad uscire. Il filmato è stato trovato da alcune persone offensivo. C’è però anche chi si sarebbe complimentato con il ragazzo per la sua simpatia. Ma molte critiche sono comparse anche nei video precedenti del giovane. Il figlio della tiktoker si è dato subito da fare, che voglia seguire ‘le orme’ della madre? Tutto è possibile. O forse è proprio Rita che ha deciso di aprire alla sua famiglia ‘l’attività’. Oltre al figlio, infatti, anche il marito ogni tanto compare nei suoi video.

Per vedere il video: clicca qui.