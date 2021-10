0 Facebook Gigi D’Alessio e Denise Esposito innamoratissimi, il primo video della coppia Spettacolo 10 Ottobre 2021 13:26 Di redazione 2'

E’ da tempo che Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono usciti allo scoperto, la nuova coppia protagonista del gossip estivo è sempre più innamorata. La giovane napoletana e il cantante aspettano un bambino, che dovrebbe nascere tra qualche mese. Inizialmente la loro relazione era stata mantenuta, con probabilità volutamente, lontana dai riflettori. Poi, però, erano stati paparazzati in vacanza in barca assieme e da lì non hanno più potuto ‘nascondersi’.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito si baciano in un video

Aldilà di qualche commento sui rispettivi social, non c’erano mai state pubblicazioni che ritraevano Gigi e Denise assieme. Ma ora che la coppia è più saldata che mai, sono usciti volontariamente ancora di più allo scoperto. La bella fidanzata del cantante ha condiviso un video in cui lei e il compagno si scambiano tenere effusioni al ristorante. Baci e abbracci, è la prima volta che vediamo Gigi e Denise così.

Il cantante napoletano, tra l’altro, è più sorridente che mai. Denise al video ha allegato il commento: “Assaje”, probabilmente si riferiva al loro amore. Non è tardato ad arrivare il commento di Gigi, che ha scritto: “I love you“. Il post ha ricevuto moltissimi like e commenti e gli auguri dei tanti fan della coppia.

Il video di Gigi D’Alessio e Denise Esposito