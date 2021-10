0 Facebook Sit-in contro green-pass a Roma degenera, scontri con la Polizia: lacrimogeni e bombe carta Cronaca 9 Ottobre 2021 19:19 Di redazione 2'

Scontri e tensioni a Roma alla manifestazione no green pass che si è tenuta questo sabato pomeriggio. L’iniziativa era stata indetta sui social da diversi profili e vedeva anche Forza Nuova tra gli organizzatori. All’evento hanno partecipato almeno 10mila persone nel centro della Capitale. Obiettivo del corteo era per protestare contro l’obbligatorietà della certificazione verde.

Scontri contro la Polizia alla manifestazione no green-pass Roma

Il sit-in, autorizzato dalla Questura in piazza del Popolo dalle 15 alle 19, in poco tempo si è trasformato in un corteo non autorizzato, quando una parte dei manifestanti si è staccata tentando di entrare in via Veneto, forzando il cordone delle forze dell’ordine. Diversi scontri e tensioni sono avvenuti con la polizia lungo corso Trieste e all’angolo tra Villa Borghese e via Veneto.

A Largo Chigi, poco distante da Palazzo Chigi, il cordone delle forze dell’ordine che e’ impegnato a contenere i manifestanti del sit in No green pass ha esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori scontri. La polizia ha poi azionato gli idranti dai blindati. La situazione e’ ancora molto tesa. I manifestanti in risposta al blocco hanno lanciato petardi e bombe carta. Alcune persone sarebbero già state fermate dalle forze dell’ordine.