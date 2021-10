0 Facebook Rapina nella villa del primario del Cardarelli, banditi tengono in ostaggio il figlio e la moglie Cronaca 8 Ottobre 2021 13:35 Di redazione 1'

Banditi entrano in casa e tengono in ostaggio la famiglia del primario del reparto di Ortopedia dell’ospedale Cardarelli di Napoli, Gaetano Romano. E’ accaduto a Villa di Briano, in provincia di Caserta nella notte tra mercoledì e giovedì.

I malviventi hanno fatto irruzione nella villa del primario di notte, in quel momento in casa c’erano il figlio e la nuora, che sono stati immobilizzati e imbavagliati mentre i ladri saccheggiavano la casa. Hanno preso gioielli e contanti e poi si sono dati alla fuga. Le vittime sono riuscite a liberarsi e a contattare subito le forze dell’ordine.

I carabinieri della Compagnia di Aversa hanno avviato un’indagine per risalire ai malviventi che si sono introdotti nella villa, stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza nell’area dell’abitazione, per identificare il mezzo usato dai banditi.