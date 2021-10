0 Facebook Bimbo autistico chiuso nella palestra di una scuola a Castellammare di Stabia, la denuncia della madre Bimbo autistico chiuso in palestra a Castellammare di Stabia. È stata la madre del ragazzino a denunciare i fatti. La notizia riportata oggi dai media Cronaca 8 Ottobre 2021 17:32 Di redazione 2'

Lo hanno trovato in palestra. Completamente solo, nudo e sporco dei suoi escrementi. Questo il drammatico quadro che una coppia di genitori si è trovata di fronte nel guardare il proprio figlio 14enne e affetto da disturbo dello spettro autistico e disabilità intellettiva.

Immediatamente, come riportato da Il Mattino, è scattata la denuncia. A finire nel mirino della Procura di Torre Annunziata, l’amministrazione dell’istituto comprensivo 5° Karol Wojtyla di Castellammare di Stabia (località in provincia di Napoli).

A seguire il loro caso gli avvocati Alfonso Vozza e Bianca Vanacore. I fatti sono accaduti lo scorso 30 settembre. La mamma e il papà del ragazzino hanno ricevuto una telefonata da un’operatrice sociale: “Venite a scuola, vostro figlio è tutto sporco“. Poi è arrivata una seconda chiamata, questa volta da parte della segreteria della scuola: “Correte è accaduta una cosa al ragazzo“.

All’arrivo presso l’istituto, i genitori hanno visto le condizioni in cui versava il figlio. Il padre ha scaraventato una sedia contro il muro per la rabbia. La madre ha documentato tutto con foto e video. Poi è scattata la chiamata ai carabinieri.

Solo l’arrivo dei militari ha contribuito a far calmare le acque. La scuola ha fornito una versione differente: il 14enne (alto circa un metro e novanta per più di 100 chili), avrebbe avuto una crisi. Per evitare che potesse fare danni, come sarebbe già accaduto in passato, è stato accompagnato in palestra. Li si sarebbe spogliato da solo e avrebbe espletato le proprie funzioni corporali.