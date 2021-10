0 Facebook Arriva “Children go on tour”: a Procida la presentazione del CD dedicato ai bambini del “Santobono-Pausilipon” Eventi 8 Ottobre 2021 14:43 Di redazione 2'

Sarà presentato per la prima volta a Procida, Capitale della Cultura 2022, il CD dedicato ai bambini del reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale “Santobono-Pausilipon” di Napoli. “Children go on tour” debutta domenica 10 ottobre nella Piazza Marina Grande.

L’appuntamento è alle 16 con Katia Cerullo, Giuseppe Ferrara, Andrea Sosto e Giuseppe Simonetti insieme con i rappresentanti dell’amministrazione comunale locale, tra cui il sindaco Raimondo Ambrosino, l’assessore alla cultura Leonardo Costaiola e il responsabile dell’ufficio turismo e cultura Antonio Barone, che hanno creduto sin dal primo momento a questo progetto. L’idea era nata nel 2020, poco prima dello scoppio della pandemia globale, subendo inevitabili rallentamenti; ma dopo un anno e mezzo, finalmente, il CD è stato inciso con due inediti: “Students” e “Children”.

La Fondazione “Santobono-Pausilipon”, ad agosto, ha reso ufficiale il progetto musicale e il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione. L’arrangiamento e la musica sono stati curati da Giuseppe Ferrara e Andrea Sosto. Alla realizzazione dei videoclip degli inediti hanno partecipato: Olimpia Ferrara, Alessandro Carbone, Angela Carbone, Rosanna e Sabrina Ferrara, e Chiara Minichini, la scuola di ballo “Chico Latino” di Liveri (in provincia di Napoli), grazie ai maestri Michele e Vincenzo Scala.