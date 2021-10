0 Facebook Dolore a Casal di Principe, addio a Giovanna. Il Sindaco Natale: “Era una giovane madre della nostra città” Lutto a Casal di Principe per la scomparsa della giovane madre Giovanna. La donna è stata stroncata dal Covid. Il cordoglio del Sindaco Natale Cronaca 6 Ottobre 2021 14:56 Di redazione 2'

La triste notizia è stata comunicata a mezzo social dal Sindaco di Casal di Principe Renato Natale. Il primo cittadino della località in provincia di Caserta ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di una giovane donna e madre

Quest’ultima si chiamava Giovanna. A stroncarne l’esistenza è stato il coronavirus. L’intera comunità si è stretta intorno alla famiglia della vittima. Come riportato da Teleclub, il marito – che gestisce una pizzeria – è stato costretto a chiudere il proprio locale.

“Siete stati davvero in tanti, non riesco a rispondere tutti ma vi ringraziamo, io e la mia famiglia, per la vostra vicinanza“, questo il ringraziamento che l’uomo ha voluto rivolgere ai suoi concittadini.

“Apprendo con grande tristezza della morte per covid di una giovane madre della nostra Città. Esprimo il mio cordoglio e quella dell’intera Amministrazione a tutti i suoi familiari. Con questo decesso sale a 38 il numero dei nostri concittadini uccisi da questa malattia, un numero enorme di vittime, eppure continua ad essere bassa la percentuale dei vaccinati. La vaccinazione è l’unica arma contro questa epidemia che ha già distribuito tanto dolore fra la nostra gente. Oggi ci stringiamo attorno ai figli e ai familiari tutti dell’ennesima vittima del Covid, nella speranza che la strage sia finita“.