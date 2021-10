0 Facebook Dayane Mello, spunta il video delle molestie della concorrente: “Non può uscire, la penale è alta” Spettacolo 6 Ottobre 2021 15:38 Di redazione 2'

Dayane Mello è al centro di uno scandalo che è stato ripreso in Italia anche da Le Iene. La notizia è partita dal giornalista di “Chi”, Gabriele Parpiglia, e riguarda nello specifico una notte in cui, la modella brasiliana concorrente del reality “la Fazenda”, avrebbe subito molestie da parte di Nego do Borel.

Che cosa è successo a Dayane Mello? La modella, dopo aver bevuto molto, sarebbe stata molestata dal coinquilino nonostante i rifiuti. Dal video pubblicato proprio da Le Iene emerge quel momento scioccante. Il cantate rapper, dopo diverse segnalazioni provenute dall’Italia, è stato costretto a lasciare la casa de La Fazenda e ad oggi pare si siano perse le tracce. Proprio la trasmissione in onda su Italia Uno, con la giornalista Roberta Rei, ha approfondito la vicenda volando in Brasile sia per chiarire la posizione di Dayane Mello e sia per cercare Nego do Borel, che nel suo paese è una star.

La modella non ricorderebbe nulla di quello che è accaduto quella notte e nessuno le avrebbe mostrato le immagini della vicenda. La sua avvocatessa, contro Record Tv ovvero l’emittente dello show che avrebbe spostato l’inquadratura mente accadeva la presunta molestia, ha dichiarato: “Non può abbandonare il gioco, dovrebbe pagare una pena molto costosa. E’ come se stesse in prigione”.