0 Facebook Corona parla di cosa è accaduto a Carlos quando è tornato in carcere: “Aveva ossessioni” Spettacolo 6 Ottobre 2021 16:27 Di redazione 2'

Fabrizio e Carlos Corona hanno rilasciato assieme un’intervista al settimanale Chi in cui entrambi hanno parlato delle loro vite. Se da un lato il figlio di Nina Moric e dell’ex re dei paparazzi ha raccontato di avere ancora il sogno che i genitori tornino assieme, il padre ha parlato dei problemi avuti dal ragazzo quando lui è dovuto tornare in carcere.

I problemi di Carlos Corona quando il padre è tornato in carcere

Sembrerebbe che Carlos abbia avuto qualche problema ed è stato in un primo momento in una clinica di Milano. Poi Nina Moric ha preferito portarlo in Croazia: “Prima è stato un po’ in una clinica a Milano, è uscito, stava bene, poi meno. Allora la mamma lo ha portato in Croazia. Poi però ci ha litigato“. In quel periodo i rapporti tra l’ex re dei paparazzi e la Moric erano molto tesi, soprattutto perché quando Corona è uscito dal carcere non sapeva dove fosse il figlio.

E’ stato Carlos a contattare il padre per fargli sapere come stava: “Aveva ossessioni nei confronti di cose e persone. Nina ha deciso di portarlo in Svizzera e mi sono arrabbiato da morire“. Corona soltanto dopo aver visto le condizioni in cui era il figlio ha compreso che lì aveva ritrovato un po’ di serenità. Adesso i rapporti con la Moric sono tornati a essere sereni, come dimostrano le tante foto pubblicate da entrambi sui social. Carlos è convinto che la madre, come ha raccontato a Chi, sia ancora innamorata del padre e forse per questo un giorno spera di rivedere i genitori assieme.