0 Facebook Auto in fiamme al Vomero, c’è un ferito: Vigili del fuoco e Carabinieri sul posto Auto in fiamme al Vomero. I fatti sono accaduti in via Cilea. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Paura in strada Cronaca 6 Ottobre 2021 17:35 Di redazione 1'

Momenti di panico nel quartiere Vomero, zona collinare di Napoli. In via Cilea, secondo quanto riportato da Il Roma, un’automobile è andata in fiamme. L’incendio avrebbe causato il ferimento di una persona.

Auto in fiamme al Vomero

Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto sono giunti i soccorsi. I Vigili del fuoco hanno provveduto a domare il rogo. I Carabinieri hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.

Gravi i disagi causati alla viabilità. Il traffico è stato del tutto paralizzato con il flusso di automobili, scooter e trasporto pubblico dirottato su largo Europa.