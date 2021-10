0 Facebook Napoli, bus urta impalcatura: intero ponteggio crolla sopra una chiesa. Paura in strada Bus urta impalcatura a Napoli e l'intero ponteggio crolla sopra una chiesa. I fatti all'inizio di via Cristoforo Colombo, inizio di via Marina Cronaca 4 Ottobre 2021 17:15 Di redazione 1'

La dinamica è ancora in via di accertamento. Gli agenti della Polizia municipale insieme ai Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno – oltre che messo in sicurezza la zona – avviato i dovuti accertamenti del caso.

Siamo in via Cristoforo Colombo, subito dopo il varco Immacolatella. All’inizio di quella che tutti chiamano via Marina vi sono i ponteggi che ricoprono la chiesa di Santa Maria di Portosalvo.

Un monumento da non si sa quanti in anni chiuso al pubblico per ristrutturazione. Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, pare un autobus si sarebbe schiantato contro le impalcature facendo crollare contro l’edificio parte dei ponteggi.