Morto soffocato a 13 anni, il divano si chiude e lo schiaccia: a trovarlo senza vita il cugino Morto a 13 anni schiacciato e soffocato dal divano. La giovane vittima si chiama Mohamed Bau. Sconvolta l'intera comunità Cronaca 4 Ottobre 2021 17:35

Le sue grida per cercare aiuto hanno fatto scattare l’allarme. A trovarlo è stato il cugino che ha immediatamente chiamato i carabinieri e i soccorsi. Il giovane aveva portato al parente la spesa.

Ma purtroppo per Mohamed Bau non c’è stato niente da fare. Come riportato da Internapoli, il ragazzino appena 13enne è deceduto in casa. Il giovane è rimasto schiacciato ed è stato poi soffocato dal divano.

Quest’ultimo si è chiuso su di lui come una tagliola senza lasciargli alcuno scampo. Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco. Il dramma è avvenuto ad Asti in via Zangrandi. L’intera comunità è in lutto.