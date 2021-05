0 Facebook Carolina Marconi del Grande Fratello: “Ho un tumore, ora ho iniziato anche le chemio” Spettacolo 25 Maggio 2021 17:19 Di redazione 4'

Carolina Marconi, attrice e showgirl venezuelana, nota per la partecipazione al Grande Fratello 4, ha un tumore. L’ex gieffina, oggi 43 anni, ha raccontato la sua esperienza social: dalla scoperta di avere un cancro al seno, all’operazione, fino a svelare le sue paure per quanto riguarda la chemioterapia.

“Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno, ricordo quando i medici me l’hanno detto: mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta, sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine, i pensieri mi tormentavano, mi chiedevo e ora tutti i miei sogni? I miei progetti? Sopratutto di diventare mamma, come faccio? Mi sentivo finita come donna, distrutta mi mancava l’aria, ero persa”, ha scritto Carolina in un post su Instagram. E ha proseguito: “Mi sono calmata, anzi dovevo farlo per forza e sono rientrata in stanza dai medici che a loro volta hanno cercato di tranquillizzarmi…così metabolizzata la notizia mi sono asciugata le lacrime”.

I dottori le hanno consigliato di operarsi il prima possibile: “Il 6 aprile, giorno dell’intervento ho affrontato un’operazione difficile durata più o meno 8 ore perché oltre all’esportazione del tumore dovevo ricostruire anche la mammella…ebbene sì ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio”. Poi, il racconto di quel giorno: “Ero la prima della lista ad essere operata alle 8 del mattino ma nn ero tanto contenta ma perché la prima mi chiedevo? Non posso essere la seconda e se qualche macchinario dovesse bloccarsi e i medici hanno ancora sonno? Non potete inmaginare quante cose mi frullavano nella testolina. Alla fine mi hanno subito messo al mio agio ,un team formidabile, mi ricordo che prima di chiudere gli occhi ero terrorizzata dal pensiero e se nn mi risveglio più? E se la mia vita finisce così? Allora prima di addormentarmi ho preso il cellulare in mano ed ho scritto la parola ti amo l’ho mandato tramite whatsapp a tutte le persone a cui voglio bene”. La showgirl ha proseguito: “L’ Intervervento è andato bene mi sono svegliata salva salva …ringraziando Dio che mi aveva dato un ‘altra possibilità nella vita di svegliarmi era già tanta roba per me in quel momento, è stata dura la ripresa ma io sono troppo tosta”.

Carolina ha parlato delle cure: “Purtroppo è uscito l’esame istologico e devo fare per forza la chemio per 6 mesi per prevenzione. Mi è ricrollato ancora il mondo addosso. Non era finita lì ma va bene così, mi ero promessa che avrei affrontato tutto con serenità, coraggio e determinazione”. Infine, i ringraziamenti a “tutta la mia famiglia, il mio compagno e gli amici che mi sono stati sempre vicino”, ma anche “a tutti i medici ed infermieri che mi stanno seguendo giorno dopo giorno”. E la raccomandazione di “fare prevenzione perchè vi aiuta a salvarvi”.

L’ex gieffina si è presa una pausa dalla malattia per un weekend ed è andata a Formia: “Un posto magico per me perché ci andavo da bambina. Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perché non potrò più prendere sole fino a dicembre, ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola”. Carolina dovrà fare la terapia fino a dicembre e ha ammesso: “Non vi nascondo che un po’ rosico perché mi cadranno i capelli con la chemio e li ho sempre portati lunghi ma non è un problema, cresceranno. Dicono che dopo la chemio ti crescono mossi e, cavolo, io ce li ho lisci. Vorrà dire che non userò più la piastra per farmi mossa”. “Per me è fondamentale vedere sempre il lato positivo di tutto. Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi e se volete ci terremo compagnia così mi potrete dire quale preferite – ha fatto sapere ai fan – Sicuramente perderò anche le mie ciglia ma non è un problema ci sono sempre le ciglia finte che posso sempre incollare”. “Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità. L’atteggiamento per queste situazione è non perdere mai l’entusiasmo come i bambini e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte”, ha concluso la Marconi.