Un recente video pubblicato da Sonia Bruganelli su Instagram mostra i dettagli della meravigliosa stanza da letto che condivide con il marito, Paolo Bonolis. L’opinionista del Grande Fratello Vip si stava alzando dal letto e con lei c’era Alessandro Boero, storico amico della coppia.

La casa di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, una camera da letto da sogno

Il divertente filmato avrebbe probabilmente voluto riprendere una quotidiana sveglia mattutina, ma agli occhi dei più attenti non è passato inosservato il lussuoso arredamento della stanza, paragonata a una vera sweet d’albergo. L’ampia camera è praticamente dotata di ogni confort. Ha una grossa vasca idromassaggio, una cabina doccia trasparente – segno che la coppia è molto disinvolta – e oltre al letto, un salottino per godersi i momenti di relax.

Una camera da sogno con un arredamento elegante e costoso. Basti pensare che i cuscini Hermes che si intravedono hanno un valore di oltre 700 euro l’uno, per un totale di 1400 euro. Ma a balzare agli occhi degli esperti di design sono le candele a bordo vasca, probabilmente del marchio Diptyque, per un costo di 200 euro l’una. Insomma Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli per il loro nido d’amore non hanno badato a spese.

Il video pubblicato da Sonia Bruganelli

La stanza da letto di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis