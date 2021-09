0 Facebook Si sente male in un centro diagnostico e muore, era in fila per fare una visita Cronaca 27 Settembre 2021 18:12 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta a Caserta in un centro specialistico sulla Nazionale Appia. Un uomo era in fila per effettuare un esame diagnostico quando è stato colto da un improvviso malore.

Malore in un centro analisi e muore

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sconcerto tra le persone che erano in sala d’attesa quando è avvenuta la tragedia. La notizia ha sconvolto l’intera comunità.