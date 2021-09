0 Facebook Napoli Eden, un documentario da Oscar, by Annalaura Di Luggo. Prima nazionale all’Archivio di Stato di Napoli Eventi 27 Settembre 2021 12:19 Di Juanuaria Piromallo 3'

Oggi proiezione speciale al Cinema Filangeri ( ore 16.30. 18.30. 20.30). Ma c’è anche una storia di cieca burocrazia con figura di m.. rda. Stanley Isaacs, un big, big di Hollywood viene come guest star alla Prima, direttamente da Los Angeles, munito di 3 ben certificazioni di vaccini. Sapete come sono gli americani sempre avanti a tutto. Invitato ovunque fra Napoli e Capri.

Abituato ai red carpet da Oscar, Mrs Burocracy, nella fattispecie una sgradevole signora alla quale l’emergenza Covid ha dato un po’ di potere, usciera del Teatro Politeama ma dice di essere la responsabile) blocca il passo a Stanley: “Lei qui non entra. Non ha il green pass”. What? “In America non abbiamo il green pass”… Ah, già dimenticavo noi italiani siamo i primi della classe, i primi nel mondo ad aver inserito il certificato verde… Ma alla fine come dice Crozza nel suo strepitoso monologo su Green Pass: Non è che siamo dalla parte sbagliata?

Intanto Stanley abituato ai red carpet hollywoodiani a braccetto con Brad Pitt e Penelope Cruz, rinuncia al tappetino rosso sbiadito del Teatro Politema ( al quale nel volumetto Loro di Montedidio ho anche dedicato un capitolo e non fatemene pentire). Ah, dimenticavo… Anche la co-autrice Antonella Esposito Gagliardi, e candidata alla municipalità con Maresca, anche lei sulla soglia del Politeama ( aveva dimenticato il cellulare a casa, può succedera). Ma munita di doppia mascherina. Mrs. Burocarcy: Lei qui non entra.

Invece per un soffio non è entrata nella cinquina dei documentari candidati all’Oscar. Ma Napoli Eden, anche senza statuetta, rimane il vincitore morale degli Academy Awards 2021. Intanto ha vinto 8 Premi Internazionali e candidato a una decina di altri premi sparsi per i Festival di mezzo mondo.

E Annalaura di Luggo alla sua opera prima diretta da Bruno Colella è entrata con un delicato oggetto di cristallo in una stanza di colossi. Si sarebbe frantumato al primo ostacolo, invece il Big Stanley Isaacs, un mammasantissimo di Hollywood, l’ha presa per mano con Greg Ferris, Senior Vice-President, Marketing at Paramount Pictures e l’hanno accompagnata nell’Olimpo dove entrano solo i migliori.

Con Napoli Eden Annalaura ha delegato all’alluminio il compito di raccontare la rinascita di Napoli. Per le sue caratteristiche di leggerezza, lucentezza e riciclabilità l’alluminio rappresenta un simbolo efficace dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare.

AAA, Annalaura Artista Assoluta, insieme a Olindo Preziosi, avvocato penalista, scrittore di un libro/denuncia“La terra dei fuochi – Il nesso di casualità tra mito e realtà” ( edito da Edizioni Il Papavero) hanno anche aperto una galleria d’arte la Jus Museum Gallery nel palazzo settecentesco di via Calabritto, il più bello del reame. La seconda sede, di prossima apertura, è in grotta di Palazzo Donn’Anna.

