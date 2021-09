0 Facebook Meteo Napoli, dopo lieve rialzo temperature tornano le piogge: primi accenni di autunno Meteo 26 Settembre 2021 13:44 Di redazione 1'

Dopo le ultime belle giornate, dal clima quasi estivo, cui abbiamo assistito a Napoli, ci sarà presto una nuova inversione di tendenza. Secondo quanto riportato da 3bMeteoNapoli, l’inizio della settimana sarà caratterizzato da una perturbazione che investirà il capoluogo campano.

Previsioni meteo a Napoli

Già a partire da lunedì dovrebbero esserci rovesci sparsi, alcuni dal carattere temporalesco. Le piogge potrebbero proseguire nella giornata di martedì, per poi scomparire da mercoledì. Contestualmente le temperature per il primo giorno della settimana subiranno un lieve calo con massime di 26° per poi avere un rialzo fino a 30° martedì.

Da mercoledì, però, il termometro dovrebbe riprendere ad abbassare l’asticella, tornando nella media stagionale. Dopo massime di 27°, arriveremo al prossimo fine settimana fino a 24°, con un’aria decisamente più fresca e autunnale. Il tempo, invece, dovrebbe essere sereno per il corso della settimana con giornate prevalentemente soleggiate, con possibile presenza di nubi.