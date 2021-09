0 Facebook “Sono qui, sto arrivando”, Giulia scrive ai genitori poi perde controllo dell’auto e muore a 29 anni Cronaca 26 Settembre 2021 13:17 Di redazione 2'

Manda un messaggio ai genitori per dire che stava rientrando, poco dopo ha un incidente è muore. Un terribile incidente non ha lasciato scampo a Giulia Segato, 29 anni. E’ accaduto a Fiesso d’Artico, in provincia di Venezia e a raccontare la triste notizia è stato Il Gazzettino.

Erano da poco passate le 23.30 di giovedì sera quando Giulia decide di inviare un messaggio ai genitori: “Sono qui, sto arrivando“. Vista la tarda ora forse non voleva far preoccupare la madre e il padre. I genitori trascorso un po’ di tempo, non vedendo la figlia arrivare, hanno iniziato a preoccuparsi. Poi hanno sentito suoni di sirene, così il padre ha deciso di mettersi in macchina e di andare incontro alla figlia per capire cosa stesse accadendo.

A pochi metri di distanza ha visto l’automobile della figlia e un lenzuolo bianco, ha così compreso che la sua Giulia non c’era più. Quel lenzuolo copriva il suo corpo esanime. I carabinieri sul posto hanno allontanato l’uomo, che si è diretto a casa a dare la terribile notizia alla moglie. Da chiarire la dinamica dell’incidente e come la ventinovenne abbia perso il controllo dell’auto. Potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno o di un momento di distrazione.

Giulia era laureata in Lingue, aveva tanti sogni nel cassetto e una vita intera davanti. Lavorava come impiegata e traduttrice in un’azienda metalmeccanica, era appassionata di moto e tempo fa aveva realizzato il suo sogno: l’acquisto di una Harley Davidson. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità.