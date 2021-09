0 Facebook Violento scontro tra motorino e auto, Saverio Serio muore a 17 anni in ospedale Cronaca 25 Settembre 2021 17:41 Di redazione 1'

Ancora sangue sulle nostre strade. Un giovane di 17 anni è deceduto in ospedale in seguito a un terribile incidente avvenuto nella serata di venerdì. E’ accaduto a Palermo, in via Pessina.

Salvatore Saverio muore a 17 anni

Il diciassettenne, Salvatore Serio, viaggiava a bordo del suo scooter quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, ha avuto uno scontro frontale con un’automobile, una Nissan. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, trasportato all’ospedale Villa Sofia, purtroppo non ce l’ha fatta.

Sulla vicenda indaga la Polizia Municipale, che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità. Il corpo del 17enne è stato trasferito nella camera mortuaria. Non appena la notizia della morte di Salvatore Serio si è diffusa, ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo e la sua famiglia. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social.