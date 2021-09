0 Facebook Accusa un malore in auto, Rosanna Savi muore a 49 anni davanti al marito News 25 Settembre 2021 18:46 Di redazione 1'

Era in auto con il marito quando ha accusato un improvviso malore ed è morta. E’ scomparsa così Rosanna Savi, aveva 49 anni e soffriva di una patologia cardiaca che fino a questo momento era riuscita a tenere sotto controllo.

Rosanna Savi accusa un malore davanti al marito e muore

Il dramma è avvenuto a Conegliano, in provincia di Treviso. La 49enne era in auto, alla guida c’era i marito quando improvvisamente ha iniziato a sentirsi poco bene. L’uomo ha compreso che qualcosa stesse accadendo e ha subito accostato la vettura.

Immediata la chiamata al 118, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, nonostante i ripetuti tentativi di rianimare la donna, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuta anche una pattuglia di Polizia per effettuare i rilievi del caso. Sotto choc il coniuge che ha visto la moglie morire sotto i propri occhi.