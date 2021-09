0 Facebook Giovane madre muore dopo il parto a 27 anni, dolore per Marika Galizia: neonato in gravi condizioni Cronaca 23 Settembre 2021 12:01 Di redazione 2'

Si chiamava Marika Galizia la donna di 27 anni deceduta la scorsa notte all’ospedale San Paolo di Savona dopo aver dato alla luce il suo bambino. Giovane arbitro, era arrivata presso il noscomio in buona salute, gli esami di routine erano regolari ma improvvisamente nel decorso del parto le sue condizioni sono precipitate.

Marika Galizia muore dopo il parto a 27 anni

Il piccolo è stato trasferito al Gaslini di Genova in condizioni molto critiche: “Un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale, assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita. Il piccolo è intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico”, questa la nota del noscomio genovese.

Sul decesso della giovane neomamma, la Asl2 ha diramato una nota: “La paziente è stata ricoverata in mattinata di ieri per il parto al termine di una gravidanza nella norma, in salute e con tutti gli esami di routine regolari. Lo stato di salute della paziente si è aggravato improvvisamente durante il decorso del parto ed è stato disposto l’immediato trasferimento in rianimazione. Il decesso è sopravvenuto durante la notte”. Sul decesso è stata avviata un’indagine interna e la Procura ha disposto l’autopsia sulla salma.

Dolore per la morte di Marika Galizia

Bisognerà accertare le cause del decesso e soprattutto se ci sia stato qualche errore nel parto. Intanto la notizia della morte di Marika Galizia ha sconvolto l’intera comunità, ma anche il mono del calcio. Il Milan ha pubblicato una nota di cordoglio: “Ci stringiamo attorno alla famiglia di Marika Galizia e preghiamo per il suo bambino”. Ma sono tantissime le parole di dolore che in queste ore stanno circolando sui social.