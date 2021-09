0 Facebook Volo a luci rosse, coppia si lascia andare a rapporto intimo ad alta quota: il video è virale News 21 Settembre 2021 16:52 Di redazione 1'

Coppia fa sesso su un volo Ryanair, il video diventa virale in poco tempo. A denunciare quanto accaduto è stato Sportello dei Diritti. Una coppia si è lasciata andare ad atteggiamenti estremamente intimi a bordo di un velivolo.

Sesso orale su un volo Ryanair

A riprendere la scena pare essere stato un altro passeggero. La coppia, non curante di essere su un aereo, ha avuto un rapporto orale. Non si sa su quale volo sia andato in scena quest’episodio, né tantomeno se i protagonisti siano stati richiamati alla decenza dal personale aereo.

“In ogni caso – denuncia Giovanni D’Agata, presidente Sportello dei Diritti – il comportamento sessuale è severamente vietato su qualsiasi compagnia aerea. La coppia non indossava la mascherina per la bocca obbligatoria. Un punto positivo per concludere: la donna indossava correttamente la cintura di sicurezza“. Il video a luci rosse è diventato virale in poco tempo sui social, scatenando l’ironia degli utenti in rete.