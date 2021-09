0 Facebook Luca D’Alessio criticato ad Amici: “Sembri Gigi D’Alessio”, il figlio del cantate zittisce tutti Spettacolo 19 Settembre 2021 18:34 Di redazione 2'

Luca D’Alessio (in arte LDA) debutta ad Amici 2021 senza nascondere il peso del suo nome. E’ il figlio del cantante napoletano, Gigi D’Alessio, ma vuole camminare sulla proprie gambe e così ha deciso di partecipare al talent di Maria De Filippi. Subito su di lui sono piovute le critiche e non sono mancati i paragoni con il papà.

Non è piaciuto ad Anna Pettinelli, che ha detto di essere rimasta delusa dalla musica presentata da Luca visto che è cresciuto con Gigi D’Alessio. “Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma meglio”, ha aggiunto dicendo di trovare Luca “datato”. Il giovane D’Alessio non si è perso d’animo e ha subito zittito la Pettinelli: “Siamo due persone diverse. Sono qui per questo in realtà, scusami”.