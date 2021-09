0 Facebook Bimbo di 4 anni cade dal balcone e perde la vita, il dolore del quartiere: “Come è potuto succedere?” Il dolore del quartiere per il bimbo caduto nel vuoto. In tanti si sono chiesti come sia potuto accadere. Aperta un'inchiesta Cronaca 17 Settembre 2021 15:42 Di redazione 2'

Sbigottimento e dolore in via Foria a Napoli per la morte del bambino di quattro anni caduto da un balcone in circostanze ancora da chiarire. In tanti, dalla strada, guardano su al terzo piano da dove è venuto giù il bimbo mentre sul marciapiedi e ai lati della zona ancora sotto sequestro si raccolgono diverse mamme che si interrogano su quanto accaduto.

Le indagini della Scientifica si concentrano sulla conformazione della ringhiera e cercano di ricostruire gli ultimi movimenti del bambino. Sul posto sono intervenuti la polizia e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo.

Ancora poco chiara la dinamica della tragedia sulla quale è stata aperta un’inchiesta da parte dei magistrati della procura partenopea. La salma del bimbo è stata sequestrata e sarà effettuata l’autopsia.

La tragedia si è consumata, nello specifico, in via Giuseppe Piazzi. Il piccolo è precipitato dal terzo piano mentre era in casa da solo con la mamma. La polizia sta lavorando per ricostruire l’accaduto, ancora non si conoscono le generalità della piccola vittima.