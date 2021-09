0 Facebook Uomini e Donne, Sossio e Ursula si sono lasciati: salta il matrimonio Spettacolo 16 Settembre 2021 23:22 Di Fabiana Coppola 1'

Colpo di scena per tutti gli appassionati di Uomini e Donne. Aruta e Ursula Bennardo non stanno più insieme. A dare l’annuncio l’ex Cavaliere del Trono Over di Maria De Filippi su Instagram.

Aguta ha scritto Game Over su Instagram e spiegato che la storia tra lui e l’ex dama è giunta al termine. L’ex cavaliere non si è dilungato molto sui motivi, ma ha chiesto riserbo. Ha spiegato inoltre che la storia è finita per una decisione in comune a causa di incompatibilità caratteriali.

I due hanno una figlia piccola insieme, Bianca quindi resteranno per sempre legati.