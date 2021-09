0 Facebook Rapina nel centro scommesse a Parete, i ladri in fuga con il bottino Rapina nel centro scommesse a Parete. È accaduto nella sal giochi via Carlo Pezone all'alba di ieri mattina. 'Colpo' da 300 euro Cronaca 14 Settembre 2021 17:56 Di redazione 1'

La brutta sorpresa l’hanno avuta i dipendenti che alle prime ore dell’alba si sono trovati di fronte i banditi. Così sotto minaccia sono stati costretti a cedere loro il danaro in quel momento presente in cassa.

La rapina è avvenuta in un centro scommesse in via Pezone a Parete, località vicina a Giugliano, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Come riportato da Edizione Caserta, i malviventi sono fuggiti via con il bottino.

L’incasso dovrebbe ammontare a circa 300 euro. Sulle tracce dei ladri ci sono i Carabinieri del reparto territoriale di Aversa. I militari stanno effettuando i dovuti accertamenti del caso.