Errico Porzio si sfoga sui social: “Basta, le recensioni negative come ricatto dopo 2 anni di sofferenza”

Errico Porzio, pizzaiolo social di Napoli, ha pubblicato un video in cui si sfoga contro chi usa la recensione negativa come forma di ricatto. In particolare il mastro pizzaiolo se la prende con chi usa scuse banali per scrivere commenti negativi oppure non rispetta le norme anti-Covid e pretende di entrare nei locali.

Porzio, che ad oggi ha aperto sedi a Napoli, Salerno, Aversa e Roma e tre pizzetterie a Napoli (Porzio…ni di Pizza), ricostruisce non solo il modo in cui alcuni clienti tentato di ricattare con la recensione, ma anche due anni in cui, soprattutto il settore della ristorazione, ha sofferto molto a causa del Covid. Il suo motto è inserito nella ramanzina!

“Veniamo al discorso recensioni: sono ben accette fin quando si tratta di critiche costruttive. Ma quando diventano strumento di ricatto mi incazzo! Ho aspettato troppo tempo fuori? Ti faccio una recensione negativa. Voglio prenotare un tavolo ma non c’è posto? Ti faccio una recensione negativa. Non rispondi a telefono? Ti faccio una recensione negativa“. “Questi clienti, ad esempio, ci hanno fatto una recensione negativa poiché pretendevano di entrare all’interno di uno dei nostri locali presentando un green pass non convalido dal nostro scanner. Venerdì scorso, in uno dei nostri locali, abbiamo ricevuto un accertamento della Guardia di Finanza in una delle nostre sedi nel quale si attesta che abbiamo rispettato tutte le regole anti Covid“.

Il pizzaiolo conclude: “Sono due anni, nel mondo della ristorazione, che soffriamo con i collaboratori che vivono di cassa integrazione, di soldi che devono ancora arriva. Siamo stanchi e di rischiare di chiudere anche per chi non vuole rispettare le regole, quindi chiedo a chi fa le recensioni di usare oltre la testa anche il cuore“. Non manca il suo motto: “Perché anche la recensione S’adda sapè’ fa'”.