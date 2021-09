0 Facebook Lutto al Caffè Gamrbinus, muore storico barista: addio a Giovanni Fummo Cronaca 15 Settembre 2021 16:01 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito la grande famiglia del Caffè Gambrinus, è morto Giovanni Fummo. Si tratta di uno degli storici baristi che preparava i caffè dietro al bancone, in sessant’anni di attività ne avrà fatti all’incirca 15milioni.

Il Gambrinus piange Giovanni Fummo

La notizia della scomparsa di Giovanni Fummo è stata data dalla direzione del Gambrinus attraverso le pagine sociale dei bar. Un commosso messaggio per salutare una persona per la quale lo storico locale napoletano era come una seconda casa. “Addio a Giovanni Fummo, autentica istituzione del Gran Caffè Gambrinus.

Punto di riferimento della clientela e delle nuove leve, nel corso della sua carriera ha preparato oltre 15 milioni di caffè in 60 anni di carriera.

Le famiglie Sergio e Rosati e tutti i dipendenti del Gran Caffè Gambrinus si uniscono al dolore della famiglia di Giovanni Fummo, da alcuni anni in pensione, e ne ricordano le doti professionali e morali che nel corso della sua carriera ha sempre trasmesso con abnegazione e affetto”.

Fummo era ormai andato in pensione, ma ogni tanto passava a salutare i colleghi e a gustare un caffè. Il post del Gamrbinus ha ricevuto molti like e commenti, parole di cordoglio da parte di chi ricorda il sorriso di Giovanni e il suo ottimo caffè. E’ questa un’altra perdita per la famiglia del Caffè Gambrinus che a maggio aveva perso la storica cassiera Gilda Rosati.

Il messaggio d’addio del Caffè Gambrinus