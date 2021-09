0 Facebook Paura per Sabrina Ghio, sviene a un evento mondano: “Mi sono sentita male” News 14 Settembre 2021 18:00 Di redazione 1'

Sabrina Ghio ha avuto un malore a un evento mondano a Milano. Si trattava di appuntamento glamour cui hanno partecipato tanti personaggi famosi come Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Diletta Leotta.

Cosa è successo a Sabrina Ghio

L’ex concorrente di Amici ed ex protagonista di Uomini e Donne sperava di godersi finalmente una festa, quando improvvisamente ha accusato un malore. “Dopo due anni di stop agli eventi causa Covid pensavo di godermi un po’ di Milano, invece nulla, mi sono sentita male e ho passato metà del tempo dietro un camion sdraiata per terra a gambe alzate”, queste le sue parole sui social.

La Ghio ha spiegato che inizialmente aveva provato a fare finta di niente, poi ha iniziato a sentire prima strane vampate e poi a sudare freddo. Ha rassicurato i suoi fan, spiegando di stare meglio. Qualche mese fa l’ex concorrente di Amici era stata sottoposta a un intervento chirurgico per fermare un processo tumorale. Adesso dovrà sottoporsi a nuovi controlli per verificare che l’operazione abbia avuto effetto. In quell’occasione invitò i suoi fan alla prevenzione.