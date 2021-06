0 Facebook Dramma a Uomini e Donne, Sabrina ex tronista ricoverata in ospedale: “Paura nelle vene” Cronaca 24 Giugno 2021 13:37 Di redazione 2'

Paura per Sabrina Ghio, l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha confessato sul suo profilo Instagram di aver subito un intervento chirurgico. Già il giorno prima dell’operazione la Ghio ha voluto condividere con i suoi follower la paura per la sua condizione di salute.

Dramma a Uomini e Donne, Sabrina ex tronista ricoverata in ospedale: “Paura nelle vene”

“Dietro ad una foto in costume sorridente e apparentemente spensierata si nasconde un mondo che voi non conoscete. Giorni fa sul treno con Penny dopo l’ennesimo esame e test mi arriva una brutta notizia. Mi gira la testa e mi viene un attacco di panico. Comincio a sudare e cerco di non perdere la lucidità e cerco di essere forte. Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare. Giorni in cui ho continuato comunque a essere mamma, fidanzata, figlia, amica. Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene”, scrive Sabrina.

A chi in questi giorni l’ha criticata la Ghio ha risposto: “Dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia, che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone ma che merita comunque rispetto!”.

Sabrina non ha rivelato il motivo dell’operazione ma subito dopo l’intervento ha scritto un post per ringraziare e tranquillizzare i suoi fan con un messaggio su Instagram: “Una volta ripresa ho letto tutti i vostri messaggi… Grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!!! Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene! Sono piena d’amore intorno a me… e ringrazio tutti per questo! Tornerò presto da voi…Vi voglio bene” .