Lacrime a Secondigliano per la morte di Titta Cicchetti, addio alla giovane madre News 28 Agosto 2021

Dolore a Napoli per la morte di Titta Cicchetti, giovane madre deceduta a causa di un brutto male. La donna, originaria del quartiere di Secondigliano, lottava da tempo contro un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Secondigliano piange Titta Cicchetti

La notizia della morte di Titta Cicchetti è stata data nel gruppo social “Una voce per Secondigliano”, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la giovane madre. Tutti la ricordano come un genitore amorevole e una grande combattente. Titta lascia una figlia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono iniziati a circolare sui social. “Rip cuginetta mia, che riposi in pace, che il sole ti risplenda in viso e che il vento ti porti in alto a danzare con le stelle”, “Titta resterai per sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Veglia su tua figlia che ha bisogno di un angelo che la guidi. Condoglianze a tutta la famiglia”!, “Hai lottato fino alla fine cugina mia e ora con chi scendo con chi mi confido con chi rido con chi parlo perché proprio tu l unica cugina che avevo perché proprio tu perché non facevi male a nessuno sei stata sempre una gran lavoratrice una ragazza umile e gentile e pazzerella come me perciò andavamo d’accordo eravamo due teste e un solo cervello si siamo cugine ma siamo due sorelle x me perché siamo cresciute insieme mai una discussione mai mai e poi mai solo divertimenti e pazzie da piccole ad oggi Titta torna da me ti prego hai una bambina da crescere come solo tu sai fare te ne sei andata il giorno del suo compleanno allo scattare della mezza notte perché proprio tu perché esiste questo male perché sempre i più buoni perché prima mio fratello e ora tu x quanto devo soffrire ancora ora che abitavo anche io a Napoli vicino a te ci potevamo vedere spesso come facevamo da piccole ora che fai mi lasci sola …. Ora veglia su di noi e dai tanta forza alla tua famiglia”, queste e tante altre le parole in ricordo di Titta.