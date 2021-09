0 Facebook Lutto in Campania, matrimonio finisce in tragedia: papà della sposa si sente male e muore Cronaca 12 Settembre 2021 20:03 Di redazione 1'

Stava facendo un ballo con sua figlia. Un sogno realizzato per lui e la sua famiglia. Vedere la propria figlia con l’abito bianco e coronare l’unione con il marito. Un giorno di festa tramutatosi in tragedia. Un uomo di 56 anni è deceduto, proprio alle celebrazioni delle nozze mentre danzava con la figlia – sposa.

Un malore improvviso che ne ha stroncato l’esistenza e sconvolto tutti gli invitati. Un dramma che ha trasformato un giorno di festa in un giorno di dolore. La vittima, come riportato da Internapoli, è originaria di San Gregorio Magno.

Non è servito a nulla il tempestivo intervento dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare il 56enne cercando di salvarlo ma non ci sono riusciti. È lutto per l’intera comunità. Tanti i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia.