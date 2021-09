0 Facebook È morto Vincenzo Citro, addio al ‘Re’ della mozzarella di Battipaglia Il 'Re' dei latticini di Battipaglia si è spento all'età di 93 anni. Il latticino prodotto dalla sua azienda è conosciuto nel mondo Cronaca 12 Settembre 2021 20:12 Di redazione 1'

È stato il ‘nonno’, anzi il ‘Re’ della mozzarella. Nello specifico quella di Battipaglia, la località in provincia di Salerno famosa proprio per il buonissimo e famoso latticino. Vincenzo Citro aveva 93 anni e con la sua azienda ha esportato il prodotto in tutto il mondo.

È morto Vincenzo Citro

La triste notizia è stata riportata da Il Mattino. Sconvolta la comunità battipagliese. Citro era molto amato e conosciuto in città. La sua gestione è durata fino al 1997. L’azienda, che si chiamava Valtusciano, è stata un caseificio molto rinomato. Almeno fino a quando è fallito.