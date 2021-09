0 Facebook Lacrime di gioia in ospedale, si presenta in abito da sposa dalla mamma ricoverata Cronaca 9 Settembre 2021 12:14 Di redazione 1'

Grande commozione per la storia che ha visto protagonista Erika, una giovane che aveva un solo desiderio: quello di sposarsi facendosi vedere dalla madre.

A raccontare l’episodio la pagina Facebook Nessuno Tocchi Ippocrate: “Un plauso alle guardie giurate dell’Ospedale del Mare di Ponticelli ed allo staff sanitario che ha concesso questo gesto bellissimo!”, si legge.

“Questa bellissima sposa ha la mamma ricoverata e in gravi particolari, che non siamo qui a sottolineare. E’ venuta il giorno prima perchè voleva farsi vedere da lei, e quindi con molta pazienza abbiamo organizzato un percorso sicuro nel reparto per portare Erika dalla mamma nel giorno più importante, facendo in modo che accadesse”, scrive Rosario, una delle guardie giurate che hanno preso parte alla realizzazione di questo bellissimo sogno.