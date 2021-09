0 Facebook Dramma nel Cilento, uomo si sente male in acqua e muore: l’allarme dei bagnanti News 9 Settembre 2021 08:17 Di redazione 1'

Tragedia di fine estate, ancora un decesso in spiaggia nel Cilento. E’ accaduto nella giornata di mercoledì, nella splendida baia di Trentova, ad Agropoli. Un uomo è andato a fare un bagno, quando improvvisamente è stato colto da un malore.

Si sente male e muore nella baia di Trentova

Ad accorgersi che ci fosse qualcosa che non andava sono state le persone presenti e i bagnini dello stabilimento antistante lo specchio d’acqua dove è avvenuta la tragedia, che sono immediatamente intervenuti per aiutare l’uomo. Sul posto sono giunti subito gli operatori del 118 che, nonostante i diversi tentativi di rianimarlo, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La vittima, un uomo di 79 anni, era andato al mare per godersi una giornata di sole all’aria aperta, ma purtroppo non è più tornato a casa. Sotto choc i bagnanti che hanno assistito al decesso della vittima. Aumenta così la lista dei malori mortali al mare avvenuti all’inizio dell’estate.