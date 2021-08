0 Facebook Gigi D’Alessio e Denise Esposito, la verità sul primo incontro: “Si vedevano di nascosto” News 18 Agosto 2021 13:22 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta a dicembre. Il cantante ha ritrovato il sorriso con Denise Esposito, dopo l’addio ad Anna Tatangelo. A dicembre nascerà il piccolo D’Alessio che, secondo indiscrezioni, si chiamerà Francesco.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: il primo incontro a Capri

Ma come è scoppiato l’amore tra Gigi e Denise, 26 anni di Napoli? Il settimanale Gente ha raccontato i retroscena del primo incontro, avvenuto nel giugno 2020 a Capri durante un concerto dell’artista. A farli incontrare sarebbe stata un’amica comune. Da quel momento la studentessa e il cantante avrebbero iniziato a frequentarsi di nascosto sino allo scorso Natale quando Gigi, certo del suo amore per la Esposito, avrebbe presentato la fidanzata a tutta la famiglia. Poco dopo Denise avrebbe scoperto di aspettare un figlio dall’artista napoletano.

“Qualche settimana dopo Denise è incinta – si legge – e D’Alessio torna a vivere a Napoli, in zona Posillipo, non lontano dalla nuova compagna, dall’appartamento della prima moglie Carmela e da quello dei tre figli avuti da lei”.

Ilaria D’Alessio, figlia nata dal primo matrimonio dell’artista con Carmela Barbato, ha svelato che la famiglia è molto felice per l’arrivo di un altro fratellino e ha parlato anche del rapporto di Gigi con Denise Esposito. “Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostro fratellino nella nostra grandissima famiglia allargata – ha spiegato la ragazza -. Sì, perché per me è un altro fratello e odio le parole fratellastro o sorellastra. Soltanto a pronunciarle mi vengono i brividi”. “C’è stata una conoscenza piacevole – ha aggiunto -, ma il nostro rapporto è in fase embrionale e ho ancora pochi elementi per valutarla. L’importante è che piaccia a mio padre”.