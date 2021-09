0 Facebook Prima puntata Quarto Grado, arriva nuova segnalazione su Denise: “Minore dalla Sicilia alla Turchia” Spettacolo 6 Settembre 2021 14:40 Di redazione 2'

Sembra destinata a finire nella polemica la prima puntata della nuova stagione di Quarto Grado. L’appuntamento è per venerdì 10 settembre, sempre su Rete 4, alle ore 21.15. Il conduttore, Gianluigi Nuzzi, ha anticipato i temi che saranno affrontati in prima serata e tra questi c’è anche il caso di Denise Pipitone.

Anticipazioni prima puntata Quarto Grado

Tempo fa Piera Maggio aveva invitato il programma a non parlare più della scomparsa della figlia, spiegando che avrebbe potuto “querelare il programma e gli autori che consentono questo scempio delle vittime di un reato“. Alla richiesta della Maggio, Nuzzi aveva risposto: “La notizia prima di tutto. Questo vuol dire che noi non taciamo nulla, noi rispettiamo tutti e non abbiamo la presunzione di risolvere i casi”.

Il caso Denise Pipitone nella prima puntata di Quarto Grado

E durante la prima puntata di Quarto Grado si tornerà a parlare di Denise Pipitone, di Anna Corona e Jessica Pulizzi. Ma soprattutto dell’ex pm, Maria Angioni, per la quale, secondo le diverse dichiarazioni fatte, Denise Pipitone sarebbe viva. La Angioni aveva parlato anche del mancato controllo delle frontiere nel giorno precedente alla scomparsa della bambina. Nello specifico aveva parlato del transito di una minore dalla Sicilia verso la Tunisia. Tutto questo sarà discusso durante la prima puntata di Quarto Grado. Bisognerà solo capire quale sarà la reazione di Piera Maggio.

