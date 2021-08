0 Facebook Esce da casa della nonna e non torna più, Qualiano in ansia per Vincenzo Rizzi: scomparso a 13 anni Cronaca 30 Agosto 2021 13:04 Di redazione 2'

+++AGGIORNAMENTO+++

Vincenzo Rizzi è stato ritrovato dai carabinieri, sembrerebbe che si fosse allontanato di notte in compagnia di una ragazza, senza portare con sé il cellulare. Il tredicenne sta bene ed è di nuovo con la sua famiglia.

Sono ore di grande apprensione quelle che sta vivendo la comunità di Qualiano per la scomparsa di un ragazzo di 13 anni. Si chiama Vincenzo Rizzi e nella notte si è allontanato da casa della nonna senza dare alcuna spiegazione o avvertire qualcuno.

Scomparso Vincenzo Rizzi a 13 anni

Il tredicenne non ha portato con sé il cellulare. Immediato l’avvio delle ricerche da parte dei familiari, che hanno denunciato la scomparsa anche le forze dell’ordine. L’allarme è stato lanciato anche sui social nel vari gruppi legati al territorio.

Numerosi gli appelli per ritrovare Vincenzo: “Urgentissimo per chi vedesse questo bambino si chiama Vincenzo e scomparso stanotte da Qualiano a casa della nonna per chiunque lo vedesse mi può contattare al numero 3770984697 per favore condividete o per chi lo vedesse chiamasse i carabinieri per favore urgente”. I post sono diventati virali in poco tempo, la richiesta per chi dovesse vederlo o sapesse qualcosa è di contattare le forze dell’ordine o il numero della famiglia.